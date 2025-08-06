Berk Oktay'dan 'boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt
Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyadaki hamleleri kafaları karıştırdı. 'Boşanma' söylentileri sonrasında Oktay'dan fotoğraflı yanıt geldi
2022'de evlenen oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un boşanacağı iddia edildi.
Bu dedikodunun ortaya çıkmasının nedeni ise; çiftin sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bırakmasıydı.
Aralarında kıskançlıktan dolayı gerginliğin çıktığı iddia edilen çiftten ilk atak Berk Oktay'dan geldi. Oktay, kızı Mira Milena ve eşinin yer aldığı fotoğrafı; "Şükür sebebim ailem" mesajı paylaştı.
Ünlü oyuncu, sonrasında kendisinin de yer aldığı bir aile fotoğrafını yayımladı.
Yıldız Çağrı Atiksoy da eşinin paylaştığı kareyi kendi sosyal medya hesabında yayınlayarak, "Sorun yok" mesajı verdi.