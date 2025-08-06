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        Haberler Magazin Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasında neler oluyor?

        Berk Oktay'dan 'boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt

        Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyadaki hamleleri kafaları karıştırdı. 'Boşanma' söylentileri sonrasında Oktay'dan fotoğraflı yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 13:50 Güncelleme: 06.08.2025 - 13:50
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        'Boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt
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        2022'de evlenen oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un boşanacağı iddia edildi.

        Bu dedikodunun ortaya çıkmasının nedeni ise; çiftin sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bırakmasıydı.

        Aralarında kıskançlıktan dolayı gerginliğin çıktığı iddia edilen çiftten ilk atak Berk Oktay'dan geldi. Oktay, kızı Mira Milena ve eşinin yer aldığı fotoğrafı; "Şükür sebebim ailem" mesajı paylaştı.

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        Ünlü oyuncu, sonrasında kendisinin de yer aldığı bir aile fotoğrafını yayımladı.

        Yıldız Çağrı Atiksoy da eşinin paylaştığı kareyi kendi sosyal medya hesabında yayınlayarak, "Sorun yok" mesajı verdi.

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        #Yıldız Çağrı Atiksoy
        #Berk Oktay
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