Berkan Kutlu: Bu tur daha bitmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Berkan Kutlu, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ BU TURU İSTANBUL'DA GEÇERİZ"

Turu geçeceklerine inandığını söyleyen Berkan Kutlu, "Maça kötü başladık. İkinci gol bizi demoralize etti. İkinci yarı iyi bir geri dönüş yaptık. Talihsiz bir penaltı oldu. Biz bu turu İstanbul'da inşallah geçeriz, gülen taraf biz oluruz. Nerede görev verirse hocamız oradayız. Çalışmaya devam." dedi.