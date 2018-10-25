Futbolcu Arda Turan'la gece kulübünde yaşadığı kavgadan sonra gündemden düşmeyen Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Şahin'in bir takipçisi, paylaşıma "Peki kendini güzel sanıp sürekli aynı suratsız pozu vermen" yorumunu yaptı.

Eşine yapılan bu yoruma sinirlenen Berkay Şahin, "Böyle sahte hesaplar yüzünden hesabımızı kitlemek zorunda kalmamız. Varsın melek yüzlü pamuk kalpli karımın yüzü çirkin olsun ama sen gel bir de benim gözümden bak. Allah sana kalp güzelliği nasip etsin kuaför Sevim" şeklinde cevap verdi.

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