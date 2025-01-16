Berkay Şahin: Benim için ülkenin starı Fatih Erkoç'tur

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Teknolojinin hayatımızdaki alanı her geçen gün daha da genişliyor. Gördüğümüz aletler son derece zor tedavilere çözüm olabilecek bir alet" ifadelerini kullandı.

Sağlığa büyük önem verdiğini belirten Berkay Şahin; "Bugün check-up yaptırdım. 7 senedir aynı kişiye gidiyorum. Ben çok dikkat ediyorum. 10 yıldır halı saha maçları yapıyoruz. Haftada 3 gün sporum var. Yılda 30 gün özel beslenmem var. O bana aşırı iyi geliyor" dedi.

TEKELLEŞME YORUMU

Berkay Şahin, ayrıca son dönemde gündem olan oyunculuk sektöründe tekelleşme olduğu yönündeki iddialar hakkında da görüş bildirdi. Şarkıcı; "Her sektörde bir tekelleşme oluyor. İnsanlar kendi rakiplerini ekarte edebilmek adına bazı iş birlikleri yapıyor olabilirler. Kendi mesleğimle alakalı konuşuyorum oyunculukla alakalı çok bir bilgim yok. İnsanların, kendi çalıştıkları insanları daha yukarıya taşıyabilmek adına bazı şeyler yapması normal geliyor bana."

"DOĞRU ZAMANI YAKALAMAK LÂZIM"

Müzik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Berkay Şahin, gazetecilerin, "Üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor musunuz?" sorusuna; "Onun için doğru zamanı yakalamak lâzım. Ben Çağrı ile 20 yılı devirdim. Ekibinle doğru zamanı yakalayıp, kaliteli bir şekilde zaman geçirirsen üretim oluyor. Kendi müziğimizi geliştirmek adına kendimize zamanlar ayırıyoruz" yanıtını verdi.

"BENİM İÇİN ÜLKENİN STARI FATİH ERKOÇ'TUR"

Berkay Şahin ayrıca son dönemde yapılan müzikleri beğenip beğenmediği sorulması üzerine; "Beğendiklerim de var beğenmediklerim de... Hiç beğenmediğim çok kötü işler oluyor. Muhteşem işler de var. Kim iyi şarkı söylüyor söyleyemiyor, kim iyi şarkı yapıyor yapmıyor, kim yapılan müziğe değer veriyor vermiyor anlıyorum. İnsanlar, şimdi 500 liraya loop (Müzikte bir döngü sesin tekrar eden bir bölümünün satın alındığı uygulama) alıp onun üzerini söz yazıp armoniydi, müzikti hiçbir şeye dikkat etmeden müzik yapıyorlar. Benim için bu ülkenin starı Fatih Erkoç'tur. Bunu baz alarak benim neyi beğenip beğenmediğimi herkes çözer" ifadelerini kullandı.