Berkelyum nedir, nerelerde kullanılır? Berkelyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi
Radyoaktif bir element olarak karşımıza çıkan berkelyum, adını ilk kez üretildiği yer olan Kaliforniya'nın Berkeley kasabasından almaktadır. 1949 yılında Stanley Thompson, Albert Ghiorso ve Glenn Seaborg tarafından keşfedilen element, doğada henüz bulunamamıştır. Berkelyum nedir, nerelerde kullanılır? Berkelyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Mevcut bilgilerin çoğu elementin periyodik tablodaki konumu temel alınarak tahmin edilen özelliklerden ileri gelmektedir. Bugüne kadar sadece 1 gram berkelyum üretilebilmiştir. Radyoaktif özelliğinden dolayı zehirlidir. Berkelyum nedir? Nerelerde kullanılır? Berkelyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Berkelyum Nedir?
Aktinitler arasında sekizinci, uranyum ötesi (transuranyum) elementler arasında beşinci sırada yer alan element; Yumuşak, solgun gümüşi görünümlü, gümüş beyazı renkte katı bir metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı olarak periyodik tablodaki komşusu kaliforniyum ile benzer; ancak kimyasal özellikleri bakımından aralarında önemli farkları mevcuttur. Erime noktası komşu element küriyumdan düşük, kaliforniyumdan yüksektir. Aktinitler arasında en düşük hacimsel modül değerlerine sahiptir.
Seyreltik mineral asitlerde kolayca çözünmektedir. Yüksek sıcaklıkta hava ve oksijene maruz kaldığında kolayca oksitlenmektedir. Oksijen, buhar ve asitlerden etkilenir ancak alkalilerden etkilenmemektedir. Elde edilen bileşiklerinden berkelyum florür ve berkelyum hidroksit suda çözünmez ancak berkelyum klorür, berkelyum nitrat ve berkelyum sülfat suda çözünmektedir. Berkelyum klorid, görülebilecek miktarda üretilen ilk berkelyum bileşiği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Berkelyum Nerelerde Kullanılır?
Çok nadir bulunduğundan ticari veya teknolojik bir kullanım alanına sahip değildir.
Berkelyum Simgesi
Element “Bk” simgesiyle gösterilmektedir. Amerikyum ve küriyum elementlerinin nükleer reaksiyonu ile yapay olarak elde edilebilen elementin 20 izotopu bulunmaktadır. En yaygın olan izotopu, 330 günlük yarılanma ömrüne sahip olan Bk-249’dur. En kolay sentezlenen izotop olan Bk-249, Plütonyum-239 izotopunun nötronlarla bombardımanı sonucu elde edilmekte ve yumuşak beta parçacıkları yaymaktadır.
Berkelyum Sembolü
Element periyodik tabloda “Bk” sembolüyle temsil edilmektedir. Berkelyumun bilinen bir biyolojik rolü yoktur. Radyoaktivitesi nedeniyle toksiktir.
Berkelyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 9. elementi olan berkelyumun atom numarası 97'dir.
Berkelyum Kullanım Alanları
Berkelyumu üretmek için kullanılan ana yöntem, plütonyum-239 izotoplarını nötron bombardımanına tutmaktır. Yıllık üretimi bir gramı geçmemektedir. Şu anda element biyolojik veya teknolojik amaçlarla kullanılmamaktadır. İzotopları ise temel bilimsel araştırmalar için kullanılmaktadır.
Berkelyum Özellikleri