Berkin Elvan'ın ailesine ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet ederek yaralanan ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan'ın yaptıkları farklı tarihlerdeki açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 43.Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Gülsüm Elvan ve Sami Elvan ile avukatları hazır bulundu.

İfade hürriyeti kapsamında bulunmayan hakaret içerikli sözler söyledikleri aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sami Elvan ile Gülsüm Elvan'ın farklı tarihlerde Çağlayan Adliyesi meydanında yaptığı açıklamalarda ‘terörist', ‘katil' gibi kelimeler kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve ifade hürriyeti kapsamında bulunmayan hakaret içerikli sözler söylediklerini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Sami Elvan'ın zincirleme şekilde ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya, sanık Gülsüm Elvan'ın ise ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.