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Berna Çebi: Eşimin sağlık durumu gayet iyi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Çebi, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan eşinin durumu hakkında konuşarak, "Ahmet Bey'in durumu gayet iyi. Yeni yapılan test sonucu, diğer futbolcularla birlikte negatif çıktı" dedi

Berna Çebi, Ahmet Nur Çebi
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beşiktaş Kulubü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sahil boyunca yürüyüş yapan Çebi'nin virüse karşı maske takarak tedbiri elden bırakmadığı görüldü.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berna Çebi, birkaç hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan eşinin son durumuyla ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Bey'in durumu gayet iyi. Yeni yapılan test sonucu, diğer futbolcularla birlikte negatif çıktı. Çok şükür sağlık durumları da gayet iyi, korkulacak bir şey yok.

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