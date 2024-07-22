Berna Laçin 5 ay sonra ilk kez görüntülendi

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; mart ayında omurilik ameliyatı olan Berna Laçin, Yalıkavak'ta bulunan evinin iskelesinde görüntülendi.

Bir hayli riskli ameliyat geçiren Berna Laçin, duygularını şöyle dile getirdi; "İyiyim, burada daha hızlı iyileşiyorum. Dünyanın en zor ameliyatını olmuşum, çok nadir olan bir şey. Ameliyatın başarılı geçmesi çok büyük şansım oldu. Bir ameliyatla pat diye ayağa kalkabildim. Çok zor bir şeydi, riskleri vardı. Yaşayabilecek miydim? Yaşasam bile yürüyebilecek miydim? Bunlar, belli değildi. Eskisinden bile daha iyi halde çıktım. Belli başlı yasaklarım var, yavaş, yavaş toparlıyorum. Omurilik kesem yırtıldı, sular beyne doldu. Beyin sularım dışarıda torbalarda tutuldu. 'Beyninin pekmezi aktı' denir ya, ben onu gördüm. Anneme bakarken oldu, ona bakarken ters bir hareket yaptım" şeklinde dile getirdi.