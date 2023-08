Bernie Marsden yaşamını yitirdi

Efsanevi rock grubu 'Whitesnake'in de gitaristi olan Bernie Marsden'den acı haber geldi. Marsden'in 72 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haberi Bernie Marsden'in ailesi duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ailesi adına Bernie Marsden'in ölümünü derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Bernie, perşembe akşamı eşi Fran ve kızları Charlotte ve Olivia ile birlikteyken huzur içinde öldü. Bernie müziğe, yeni şarkılar yazma ve kaydetme tutkusunu sonuna kadar asla kaybetmedi" ifadelerine yer verildi.

Birleşik Krallık'ın önde gelen rock ve blues gitaristlerinden biri olan Marsden, 'Whitesnake'in 'Fool for Your Loving', 'She’s a Woman', 'Walking in the Shadow of the Blues', 'Trouble' ve 'Here I Go' dahil olmak üzere birçok hit şarkısını yazmıştı.

Fotoğraflar: Instagram