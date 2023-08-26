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        Haberler Dünyadan Bernie Marsden yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Bernie Marsden yaşamını yitirdi

        Bernie Marsden, 72 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz rock yıldızının ölüm nedenine ilişkin bilgi ise verilmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 16:23 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:23
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        Ünlü gitarist yaşamını yitirdi
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        Efsanevi rock grubu 'Whitesnake'in de gitaristi olan Bernie Marsden'den acı haber geldi. Marsden'in 72 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haberi Bernie Marsden'in ailesi duyurdu.

        "HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ"

        Yapılan açıklamada, "Ailesi adına Bernie Marsden'in ölümünü derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Bernie, perşembe akşamı eşi Fran ve kızları Charlotte ve Olivia ile birlikteyken huzur içinde öldü. Bernie müziğe, yeni şarkılar yazma ve kaydetme tutkusunu sonuna kadar asla kaybetmedi" ifadelerine yer verildi.

        Birleşik Krallık'ın önde gelen rock ve blues gitaristlerinden biri olan Marsden, 'Whitesnake'in 'Fool for Your Loving', 'She’s a Woman', 'Walking in the Shadow of the Blues', 'Trouble' ve 'Here I Go' dahil olmak üzere birçok hit şarkısını yazmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Bernie Marsden
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