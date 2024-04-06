Berrak Tüzünataç: Bugün beni boşverin
Berrak Tüzünataç, muhabirlere; "Aman, haydi bugün beni boş verin. Hep konuşuyoruz" diyerek takıldı
Giriş: 06.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:22
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Haftanın birçok gününü Bebek'te geçiren Berrak Tüzünataç, yine semtinde görüntülendi.
Telefonuyla görüşme halindeyken yürüyen oyuncu, hemen görüşmeyi sonlandırarak muhabirlere laf attı. Tüzünataç; "Aman haydi bugün beni boş verin, hep konuşuyoruz" dedi. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, arkadaşlarıyla buluşmaya gittiğini belirtti.
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