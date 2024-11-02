Berrak Tüzünataç: Kariyerimi ters köşe karakterler üzerine kurdum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine; Berrak Tüzünataç, Bebek'te objektiflere yansıdı.

Son zamanlarda dizi projelerinde yer almayan oyuncu, bu tercihini şöyle açıkladı: Ben şimdilerde projeleri tercih etmiyorum. Proje benim için çok önemli. Özellikle senaryoya çok önem veriyorum. Kariyerimi ters köşe karakterler üzerine kurdum. Birinin hayatını oynamayı çok isterim; birçok isim var ama şu an aklıma gelmiyor.