Birkan Sokullu'nun yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Berrak Tüzünataç kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. İşte Berrak Tüzünataç hakkında merak edilenler...

BERRAK TÜZÜNATAÇ HAYATI

Berrak Tüzünataç 2 Kasım 1984, Yalova'da doğmuştur. Türk sinema ve dizi oyuncusu. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı. Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Şu an Kurşun dizisinde 'Gülce' karakterini canlandırmaktadır.

BERRAK TÜZÜNATAÇ'IN OYNADIĞI DİZİLER

Kurşun - 2019

DİP - 2018

Fİ - 2017

Filinta - 2015

Muhteşem Yüzyıl - 2013-14

Son - 2012

Ezel - 2011

Bu Kalp Seni Unutur mu? - 2009

Elveda Rumeli - 2007-08

Affedilmeyen - 2007

Ödünç Hayat - 2005

BERRAK TÜZÜNATAÇ'IN OYNADIĞI FİLMLER

Biz Böyleyiz - 2020

Tschiller: Off Duty - 2016

Black Horses Memories - 2015

Çanakkale Yolun Sonu - 2013

Bir Avuç Deniz - 2010

Kıskanmak - 2009

Ejder Kapanı - 2009

Organize İşler - 2005

Beyza'nın Kadınları - 2005