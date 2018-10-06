Geçtiğimiz Ağustos ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a meme kanseri teşhisi koyulmuş, Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirilmişti.

Suriye Devlet Başkanlığının sosyal medya sitesi Facebook sayfasından ise 43 yaşındaki Esma Esad’a askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşılmıştı.

Kemoterapi tedavisi gören Esma Esad'ın, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.

Ünlü bir Suriyeli ailenin kızı olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan 36 yaşındaki Esma Esad, 1996 yılında King's College'dan mezun olmuştu. Esma Esad, JP Morgan'da çalışırken tanıştığı Beşar Esad ile evlenmek için 2000 yılında Şam'a taşınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları 2012 yılında Esma Esad'a AB'ye üye ülkelere seyahat yasağı ve bu ülkelerdeki mal varlığının dondurulması gibi bir dizi yaptırım uygulama kararı almış, Esma Esad'ın yanı sıra annesi, kız kardeşi ve baldızı ile 8 Suriyeli bakana da yaptırım uygulaması getirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ