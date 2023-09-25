Besicilerin renkli dönüş yolculuğu

Kabazoğlu, yağışın fazla olmaması nedeniyle zorluk yaşamadıklarına değinerek, "Hayvanlarımızı otlattık, süt ve peynirlerimizi sattık ayrıca kış için hem kendimizin hem de hayvanlarımızın yiyeceğini hazırladık. Sezon artık sona erdi ve köye dönüş başladı" dedi.

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Yaylada bulunmalarının bütçeleri ve hayvanların gelişimi için daha iyi olduğunu anlatan Kabazoğlu, şöyle devam etti:

"Hayvanlar sürekli dışarıda yayılıyor ayrıca onlar için daha rahat bir ortam ve iyi verim oluyor. Çok eskiden gelen bir gelenek yayla göçleri. Anne ve babalarımızdan gördüğümüz şekliyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Yaylaya gelirken de giderken de hayvanlarımızı süslüyoruz. Nasıl insanlar bayramlarda giyinip kuşanıyorsa hayvanların da bir zamanı var, o yüzden süslüyoruz. Hayvanların bayramı yayla."