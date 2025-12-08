Beşiktaş: 2 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golleri 35. dakikada El Bilal Toure ve 70. dakikada Tammy Abraham'dan gelirken Gaziantep FK'nın golleri ise 7 ile 66. dakikalarda Bayo'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.
Beşiktaş'ın golleri 35. dakikada El Bilal Toure ve 70. dakikada Tammy Abraham'dan gelirken Gaziantep FK'nın golleri ise 7 ile 66. dakikalarda Bayo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte iki takım da hanesine 1'er puan yazdırırken Beşiktaş puanını 25, Gaziantep FK ise 23 yaptı.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jota Silva yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Zafer gole izin vermedi. Jota Silva vuruşu yaparken yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazlarında bulundu. VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ SAKATLIK: CENGİZ ÜNDER, JOTA SILVA!
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlılarda sakatlanan Cengiz Ünder yerine 23. dakikada Milot Rashica oyuna dahil oldu.
Cengiz Ünder'in ardından Jota Silva da sakatlandı. Portekizli futbolcu, ilk yarının son anlarında girdiği pozisyonda sakatlandı ve ikinci yarıya çıkmadı. Beşiktaş'ta sakatlanan Jota Silva yerine Tammy Abraham oyuna dahil oldu.
RIDVAN YILMAZ 11'E GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan sol bek Rıdvan Yılmaz, ilk 11'deki yerine döndü.
Ligde geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde görev yapamayan 24 yaşındaki sol bekin yerine David Jurasek forma giymişti.
Rıdvan Yılmaz, bir maç aranın ardından Gaziantep FK karşısında sahadaki yerini aldı.
RAFA SILVA YİNE YOK
Siyah-beyazlı takımda Portekizli oyuncu Rafa Silva, Gaziantep FK maçında da formasından uzak kaldı.
Beşiktaş'ta son dört günde takımla birlikte çalışan Rafa Silva, mücadelenin geniş kadrosunda yer almadı.
Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncu, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev yapmadı.
Portekizli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahanın sağından Perez'in uzun pasında savunmada Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken ıskaladı. Seken topu önüne alarak hızla ceza sahasına giren Bayo'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
28. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Cerny'nin sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
35. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle vuran Toure'nin şutunda topu kaleci Zafer Görgen uzanarak çıkardı.
35. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gaziantep FK, savunmadan çıkarken Ogün Özçiçek'in geri pasında kaleci Zafer Görgen'in kale önünde uzaklaştırmak istediği top, Toure'ye çarparak havalandı ve filelere gitti: 1-1.
45+1. dakikada Beşiktaş net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün ara pasıyla kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Cerny, penaltı noktasının gerisindeki Toure'ye topu çıkardı. Oyuncunun yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sonuçlandı.
46. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Ceza yayından Cerny'nin yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Dönen topu sağ çaprazdan Rashica, altıpas içine çevirdi ancak meşin yuvarlak paralel şekilde arka direğe açıldı. Arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Toure'nin şutunda savunma topun ağlarla buluşmasını engelledi.
50. dakikada savunma arkasına sarkan Toure'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer Görgen, açıyı daraltarak topu kontrol etti.
66. dakikada Gaziantep FK bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Camara'nın pasıyla ceza sahasında Emirhan Topçu'dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşla topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından ağlara gönderdi: 1-2.
70. dakikada Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı. Sağdan Cerny'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Abraham, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
74. dakikada uzak mesafeden Ndidi'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
76. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Paulista'nın şutunda kaleci Zafer Görgen'in son anda dokunduğu top kornere çıktı.
90+2. dakikada Cerny'nin sağ kanattan son çizgiye indikten sonra ön direğe ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.