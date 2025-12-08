Beşiktaş: 2 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Beşiktaş'ın golleri 35. dakikada El Bilal Toure ve 70. dakikada Tammy Abraham'dan gelirken Gaziantep FK'nın golleri ise 7 ile 66. dakikalarda Bayo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da hanesine 1'er puan yazdırırken Beşiktaş puanını 25, Gaziantep FK ise 23 yaptı. Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak. BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jota Silva yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Zafer gole izin vermedi. Jota Silva vuruşu yaparken yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazlarında bulundu. VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

REKLAM BEŞİKTAŞ'TA İKİ SAKATLIK: CENGİZ ÜNDER, JOTA SILVA! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlılarda sakatlanan Cengiz Ünder yerine 23. dakikada Milot Rashica oyuna dahil oldu. Cengiz Ünder'in ardından Jota Silva da sakatlandı. Portekizli futbolcu, ilk yarının son anlarında girdiği pozisyonda sakatlandı ve ikinci yarıya çıkmadı. Beşiktaş'ta sakatlanan Jota Silva yerine Tammy Abraham oyuna dahil oldu.

RIDVAN YILMAZ 11'E GERİ DÖNDÜ Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan sol bek Rıdvan Yılmaz, ilk 11'deki yerine döndü. Ligde geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde görev yapamayan 24 yaşındaki sol bekin yerine David Jurasek forma giymişti. Rıdvan Yılmaz, bir maç aranın ardından Gaziantep FK karşısında sahadaki yerini aldı. RAFA SILVA YİNE YOK Siyah-beyazlı takımda Portekizli oyuncu Rafa Silva, Gaziantep FK maçında da formasından uzak kaldı. Beşiktaş'ta son dört günde takımla birlikte çalışan Rafa Silva, mücadelenin geniş kadrosunda yer almadı. Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncu, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev yapmadı. REKLAM Portekizli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.