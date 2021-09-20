Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Adana Demirspor maçıyla devam ediyor. Haftayı üç puanla geçmek isteyen iki ekibin mücadelesi saat 20:00'de başlayacak...
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 2021-2022 sezonu 6. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Adana Demirspor maçı yarın 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Ersin; Rosier, Wellington, Vida, N'sakala; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, N'Kodou, Kenan Karaman
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