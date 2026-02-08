Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Beşiktaş-Alanya maçının VAR'ı Ümit Öztürk oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Alanya maçının VAR'ı Ümit Öztürk oldu!

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 12:58 Güncelleme: 08.02.2026 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş-Alanya maçının VAR'ı belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

        Müsabakada VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de Epstein'e benzeyen adam isyan etti

        Kayseri'de Epstein'e benzeyen adam isyan etti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı