Beşiktaş-Alanya maçının VAR'ı Ümit Öztürk oldu!
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.
Giriş: 08.02.2026 - 12:58 Güncelleme: 08.02.2026 - 12:58
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.
Müsabakada VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.
