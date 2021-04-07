Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.



11' Cenk Tosun

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun

YEDEKLER: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, N'Koudou, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar

YEDEKLER: Serkan, Ahmet, Alpay, Tayfur, Hasan, Efkan, Siopis, Umut, Kadzior, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde bir haftayı bay geçmesine rağmen ilk sırada yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Beşiktaş, oynadığı son 2 lig maçında galibiyeti unuttu.

Milli maçlar arasına girmeden önce evinde oynadığı son maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, aranın ardından ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve sahada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta bu maçta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, bu mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.