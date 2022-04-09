Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

2' Batshuayi

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STAT: Vodafone Park

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN Sports 2

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

YEDEKLER: Emre, Nkoudou, Atiba, Pjanic, Necip, Kenan, Serdar, Güven, Emirhan İlkhan, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

ALANYASPOR: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

YEDEKLER: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Awaziem, Milunovic, Oğuz, Emirhan, Emre, Eduardo

TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Farioli

Valerien Ismael yönetminde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkan Beşiktaş, Karadeniz deplasmanından bir puanla dönmüştü. Oynanan futbolla taraftarlarını memnun eden siyah-beyazlı ekip, Fransız çalıştırıcıyla ilk kez kendi evinde sahnde...

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Beşiktaş, bu müsabakadan sonra oynadığı dört maçı kazanamadı. Evinde Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile sırasıyla 2-2 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda iki derbi maça çıktı. Galatasaray'a 2-1 boyun eğen Kartal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

LİGİN EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIMI

Geride kalan 31 haftada rakipleriyle 11 kez berabere kalan Beşiktaş, bu alanda ligin zirvesini Demir Grup Sivasspor ile paylaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısında oynadığı 12 maçın 7'sinde rakipleriyle yenişemedi ancak bu maçlarda sadece bir mağlubiyet aldı.