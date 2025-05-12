Beşiktaş, Alman oyuncuyla ilgileniyor!

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Kicker'de yer alan haberde, siyah-beyazlıların Hertha Berlin forması giyen 27 yaşındaki oyuncu Fabian Reese'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Ayrıca haberde, Beşiktaş'ın Reese'ye 2.5 milyon Euro civarında bir maaş teklifi yapacağı vurgulandı.

SEMİH TAKIMDA AYRILACAK

Öte yandan Kicker, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılacağını belirtti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Alman ekibiyle 18 maça çıkan tecrübeli sol kanat, bu müsabakalarda 10 gol atıp 1 de asist yaptı.

SON 3 SEZONDA 60 GOL KATKI

Fabian Reese son 3 sezondaki skor katkısı ile dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu 2022/23 sezonunda Holstein Kiel'de 11 gol ve 12 asist, 2023/24'te Hertha Berlin'de 13 gol 14 asist, son olarak bu sezon 10 gol 1 asist yaptı.