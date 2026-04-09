        Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 29. hafta

        Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde siyah beyazlılar 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Öte yandan Antalyaspor, 28 puanla 13. sırada bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşma ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel kadrolar ve 29. hafta fikstürü

        Giriş: 09.04.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Beşiktaş- Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Siyah beyazlılar ev sahibi avantajını kullanarak taraftarına üç puan hediye etmek istiyor. Antalyaspor ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar çıkararak sürpriz arıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, 29. haftanın açılışı olan Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte müsabakanın başlama saati ve muhtemel kadrosu

        BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş- Antalyaspor maçı 10 Nisan Cuma (yarın) 20.00'de oynanacak.

        BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Ersin, Gökhan, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Salih, Asslani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh

        ANTALYASPOR MUHTEMEL 11

        Julian, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Ballet, Safuri, Saric, Storm, Van de Streek

        TRENDYOL SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ

        10 Nisan Cuma:

        20.00 Beşiktaş- Antalyaspor (Tüpraş)

        11 Nisan Cumartesi:

        14.30 Başakşehir- Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

        17.00 Alanyaspor- Trabzonspor (Alanya Oba)

        20.00 Kayserispor- Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)

        12 Nisan Pazar:

        14.30 Konyaspor- Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        17.00 Göztepe- Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel)

        20.00 Galatasaray- Kocaelispor (RAMS Park)

        13 Nisan Pazartesi:

        20.00 Çaykur Rizespor- Gaziantep FK (Çaykur Didi)

        20.00 Eyüpspor- Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

