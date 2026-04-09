Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 29. hafta
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde siyah beyazlılar 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Öte yandan Antalyaspor, 28 puanla 13. sırada bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşma ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel kadrolar ve 29. hafta fikstürü
BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Antalyaspor maçı 10 Nisan Cuma (yarın) 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Ersin, Gökhan, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Salih, Asslani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh
ANTALYASPOR MUHTEMEL 11
Julian, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Ballet, Safuri, Saric, Storm, Van de Streek
TRENDYOL SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ
10 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş- Antalyaspor (Tüpraş)
11 Nisan Cumartesi:
14.30 Başakşehir- Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
17.00 Alanyaspor- Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Kayserispor- Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)
12 Nisan Pazar:
14.30 Konyaspor- Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Göztepe- Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray- Kocaelispor (RAMS Park)
13 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor- Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.00 Eyüpspor- Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)