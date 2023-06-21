Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Konferans Ligi'nde hedef final

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, kurayı değerlendirirken, transfer çalışmalarıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Kocadağ, "Bu sezon 3 kulvarda (Süper Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi) da çok ciddi hedefler koyduk" derken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamak istediklerini kaydetti.