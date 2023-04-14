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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'dan okul projesi açıklaması: 1 maç 1 okul oldu!
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1 maç 1 okul oldu! Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'dan okul projesi açıklaması

Beşiktaş'ın Atletico Madrid ile oynadığı depremzedelere yardım maçında toplanan gelir deprem bölgesinde bir okul olacak. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Serhan Çetinsaya, yeni eğitim yılına kadar 4-5 okulu teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'dan okul projesi açıklaması: 1 maç 1 okul oldu!

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Atletico Madrid ile yaptığı ve 2-0 kazandığı dostluk maçında toplanan gelir deprem bölgesinde okul olacak.

Habertürk Spor'a konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Atletico Madrid maçıyla ilgili "Atletico maçında toplam giriş 24 bin oldu. Bir okulluk da bağış toplandı. Böyle etkinliklerle 2023-2024 eğitim sezonuna kadar 4-5 okulu Milli Eğitim'e teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK"

Çetinsaya, böyle organizasyonların devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası ile depremzedeler için okul yapmayı amaçladık. Beşiktaş'ın eğitim konusundaki vizyonu ve misyonundan yola çıktık. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaptık. Deprem bölgesindeki çeşitli yerlerinde okullarımızı yapacağız. Şu an ilk 3 yerdeki okulun malzeme siparişlerini bitirdik. Bu kapsamda vatandaşlarımız banka hesapları yoluyla nakdi yardımlarda bulunabiliyorlar. Bunun dışında Atletico maçı gibi organizasyonlarımız devam edecek. Bunun gibi aktivitelerle okullara bağış oranını artırmak istiyoruz. Böylece okul sayısı da çoğalacak."

İSPANYA'DA DA GENİŞ YANKI BULDU

Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında düzenlenen yardım organizasyonunda İspanyol basını, maçın skorundan daha çok organizasyonun önemini manşetlerine taşıdı.

Marca gazetesi, "Maçın skorundan ziyade karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir." ifadelerini kullandı.

Mundo Deportivo ise "Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Depremzedeler için yapılan organizasyon, takdire şayandı." değerlendirmesinde bulundu.

Sport gazetesi, "Atletico Madrid, depremden etkilenenlere yardım etmek için dostluk maçı oynadı." başlığını manşetine taşırken, AS ise "Beşiktaş ile Atletico Madrid, korkunç depremin ardından depremzedelere kaynak toplamak amacıyla bir dayanışma maçında karşılaştı." bilgisini paylaştı.

GOAL İspanya da "Beşiktaş ve Atletico'dan büyük dayanışma" başlığıyla söz konusu karşılaşmayı okuyucularına duyurdu.

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