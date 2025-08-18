Beşiktaş, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Lausanne maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağı Lausanne maçları için kadrosunu açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu:
Kaleciler:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar
Savunma:
Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi
Orta saha:
Wilfried Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al-Musrati
Santrfor:
Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu