Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolTürkiye Kupası
ABONE OL

Beşiktaş - Başakşehir | CANLI YAYIN

Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulü üzerinde oynanan dev yarı finalde rakibine üstünlük kuran ekip finale yükselecek

Beşiktaş - Başakşehir | CANLI YAYIN

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile evinde karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 20.45
HAKEM: Fırat Aydınus
STAT: Vodafone Park
YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, Nkoudou, Aboubakar
YEDEKLER: Ersin, Montero, Atiba, Larin, Hasic, Necip, Nsakala, Ljajic, Bilal, Serdar
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba
YEDEKLER: Volkan, Ahmed Said, Duarte, Mehmet Topal, Aleksic, Azubuike, Giuliano, Ravil, Crivelli, Uğur
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Gökhan Töre ile Cenk Tosun'un sakatlığı bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ 10 SENEDİR KUPAYA HASRET

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TFF'den Ahmet Çakar ve iddialarına ilişkin açıklama!
FUTBOLTFF'den Ahmet Çakar açıklaması
SON DAKİKA: Eski Galatasaraylı futbolcu Erhan Önal yaşamını yitirdi! - GS Haberleri
FUTBOLTürk futbolunun acı kaybı
Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11'ler - BJK Haberleri
FUTBOLKupada kritik randevu! İşte 11'ler
Son dakika: Galatasaray'dan Muslera'ya imza töreni! Muslera'nın sözleşmesi uzatıldı - Spor Haberleri
FUTBOLMuslera'nın sözleşmesi uzatıldı!
Süper Lig'de 30. haftanın panoraması
FUTBOLSüper Lig'de 30. haftanın panoraması
Son dakika Fenerbahçe'de Erol Bulut kaderi belli oldu! Beşiktaş maçında... - FB Haberleri
FUTBOLErol Bulut kararı ve tüm yaşananlar!
Galatasaray HABERLERİ - Fatih Terim kararını verdi: Falcao ve Mostafa...
FUTBOLÇift forvete devam
Abdurrahim Albayrak'tan Marcao, Mohamed ve Luyindama açıklaması
FUTBOL"Marcao, Mohamed ve Luyindama..."
Abdullah Avcı: "Bulunduğumuz nokta geldiğimiz yer itibarıyla bence çok iyi"
FUTBOL"Takımın geldiği nokta unutulmamalı"
Zlatan Ibrahimovic milli takıma geri dönüyor
FUTBOLGeri dönüyor!