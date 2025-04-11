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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Rams Başakşehir Haberleri

        Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş yarın RAMS Başakşehir'i evinde ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:14
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        Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

        Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve ısınma koşularıyla idmana başladı.

        Antrenman, taktik çift kale maçla tamamlandı.

        Beşiktaş-RAMS Başakşehir mücadelesi yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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