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        Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy yönetim kurulu listesini tanıttı

        Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy, pazar günkü seçim öncesi yönetim kurulu listesini tanıtıp projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:41
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        Gürkan Aksoy yönetim kurulu listesini tanıttı
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        Beşiktaş Kulübünün 11 Mayıs Pazar günü yapacağı olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Gürkan Aksoy, yönetim kurulu üyelerini ve projelerini tanıttı.

        Bir restoranda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Aksoy, siyah-beyazlı taraftarların boynunu eğdirmemek için yönetime talip olduklarını söyledi.

        Yenilikçi bir yönetimi Beşiktaş'a kazandırmak istediklerini kaydeden Aksoy, şunları ifade etti:

        "Biz her şeyden önce taraftarız. Her maça boynunda atkıyla gidenleriz. Beşiktaş'ı sevdiğimiz için peşinde olanlarız. Tribünlerden çıkıp gelen ve Beşiktaş'ı her şeyin önünde tutanlarız. Beşiktaş'ın uzun zamandır yıpranmış düzenine artık yeter diyen devrimcileriz. Kulübümüzü yeniden ait olduğu yüce yere taşımak için iddialı bir şekilde geliyoruz. Beşiktaş'ın başkanı ve yöneticileri hiçbir grubun ve yapının adamı olmamalıdır. Bu inançla armanın hakkını savunan, şerefini her şeyin üstünde tutan bir yönetim anlayışıyla aday olduk. Taraftarın başını eğdirmemek için buradayız. Freni boşalan kamyon gibi yokuş aşağı gitmekteyiz, biz bu kamyonun el freni olmak için buradayız. Birbirini onaylamaktan başka işi kalmamış yapılara karşı yenilikçi bir yönetimi Beşiktaş'a kazandırmak için buradayız."

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        Gerçekçi projeleri olduğunu anlatan Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Beşiktaş'ın her kuruşu değerlidir. Kulübümüzün varlıklarını, değerlerini, geleceğini kimsenin kişisel çıkarlarına kurban etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı akılla, liyakatle, gerçek Beşiktaşlılarla yöneteceğiz. Beşiktaş'ı bir kişi değil güçlü bir yönetim kurulu yönetecek. Birlik ve beraberliği yeniden sağlayacağız. Kulüple tribün arasındaki bağı yeniden kuracağız. Beşiktaş'ı öz kaynaklarıyla ayağa kaldıracağız. Beşiktaş'ı birilerinin menfaati için değil Beşiktaş için yöneteceğiz. Camia olacağız. Beşiktaş'ın mallarını satanların karşısında duvar olacağız. 25 senedir hep vaatler içinde gidiyoruz. Futbol takımını yeniden yapılandıracağız, denk bütçe kuracağız diyorlar bunlar zaten sizin asli görevleriniz. Bize yalan söylemeyin. Gerçek, ayağı yere basan projelerle karşınızda olacağız. Olmayan arsalarla inşaat projeleri sunmayacağız. Sürdürülebilirlik açısından Beşiktaş'a iyi niyetle başlayan ilgisizlik ve deneyimsizlikle yarım kalan projeleri tamamlayacağız. Statta 365 gün yaşayan projelerimiz var. Atıl alan bırakmayacağız. Projelerimizde dernekleri işin içine katacağız."

        Amatör branşları yeniden ayağa kaldıracaklarını aktaran Aksoy, "Amatör branşlar sadece sportif başarı değil kulübün geleceği olarak değerlendirilecek. Her branş liyakatli kadrolarla yönetilecek. Doğru yönetildiğinde maddi kazanç sağlayan yapılara dönüşecek. Kulübümüzün bütçesine yük bindirmeden sponsorluklarla ilerleyeceğiz. Beşiktaş kayak takımını aktif hale getiriyoruz ve Beşiktaş olarak olimpiyatlara katılıyoruz. Gayrimenkul geliştirme ve emlak şubesini kuracağız. Mevcut kiracılarımızla kazan kazan kapsamında adil anlaşmalar yapacağız. Gayrimenkulleri elden çıkarmadan yenilerini kazanmak için çalışacağız. Hangi kulübe ne tahsis edildiyse Beşiktaş'a da tahsis edilecek, bunun azına razı olmayacağız. Beşiktaş'ı ortak akıl ve şeffaflık yönetecek." ifadelerini kullandı.

        Aksoy'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

        "Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım, Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman"

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