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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Vodafone Park'taki yardım merkezine ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki deprem yardım toplama merkezini ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Vodafone Park'taki yardım merkezine ziyaret
DHA

Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler sonrasında yardım kampanyası başlatıldığını açıklamıştı. Başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere, takım kaptanları Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson; siyah-beyazlı taraftarları, depremzedelere yardımda bulunmaları için çağrıda bulunmuştu. Yardımlar, bu sabah itibariyle Vodafone Park'ta toplanmaya başladı.

Siyah-beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi de stadyumda yardım merkezine ziyarette bulundu.

Öte yandan Vodafone Park'ta sadece siyah-beyazlı taraftarların değil, birçok futbolseverin yardımda bulunduğu öğrenildi. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere başta battaniye, çadır içi soba, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, termal içlik, polar, kışlık bot, bebek maması olmak üzere bir çok hijyen malzemeleri toplandı.

AHMET NUR ÇEBİ: BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Öncelikle hepimize, milletimize geçmiş olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir süreç. Böyle bir durum maalesef söz konusu oldu. Allah'ın izniyle el ele verip, bunun altından kalkacağız. Burası bir spor kulübü. Ama konu vatan, millet, halk, insanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar. Bunu da gösterdiler. Değerli rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer hepsine buradan candan teşekkür ediyorum. Sahadaki rekabetin dışında, böyle bir durumda el ele tutuşup, halkımızın yardımlarına aracı olabilmek de bu acının içerisinde, bizim için mutluluk kaynağı oldu. Buradan tekrar sesleniyorum. Beşiktaşlı kardeşlerimiz, buraya getirebilirler. Karşı tarafta oturanlar Fenerbahçe Stadı'na götürebilir, Galatasaray Stadı'na götürebilirler. Onlar getirip, bize bırakıyorlar. Dolayısıyla bu acının içinde güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Bu tüm dünyaya bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı ve vatandaşı, gerektiği zaman tek yumruk, tek bilek olmayı becerecektir. İnşallah çok çabuk yaralarımız sarılır. Temenni ediyorum ki kayıplarımız da artık son bulur" ifadelerini kullandı.

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