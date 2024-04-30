Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT SPOR'a verdiği röportajda teknik direktör, sportif direktör ve transfer konularına dair açıklamalarda bulundu.

Arat, "Yaz döneminde gelmek isteyen çok önemli isimler var. Yerli çok isim var. Çalışmaları yapıyoruz, sonrasında değerlendirme ve karar zamanı. Şu an hedef Türkiye Kupası. Bizden bu yüzden bir isim beklemeyin. Herkes ile temasımız olacak. Türkiye'den görüşeceğimiz insanlar var. Beşiktaş'a herkes gelmek istiyor. Beşiktaş buna layık bir takım. Çok kötü bir sezon geçirdik ama bu sorun değil. Bu sezondan ders çıkaracağız. 7-8 sportif direktör ile görüşüyoruz. Devin Özek de bunlardan biri." dedi.

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"MUSRATI AĞLIYORDU"

Hasan Arat, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Musrati ile ilgili "Fevkalade üzgünüm. Maçtan sonra kendisini aradım. Ağlıyordu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşları da teskin etti. Farkındaysanız ayağı bastığı anda kafası oraya bakmıyor, terse bakıyor. Benzerini arkadaşımıza yaptılar, kart çıkmadı. Karta bir itirazım yok ama sporda böyle şeyler oluyor. Musrati'nin iki derbide de bu şanssızlığı yaşaması çok üzücü. Ben de hakikaten çok üzülüyorum. Kendisi de arkadaşları da üzülüyor. O kadar değerli bir futbolcu ki şanssız başladı. Türkiye Kupası ile tüm sporcularımız, taraftarlarımıza kendini affettirir. Taraftarımız çok üzgün, sabırları belli bir noktaya geldi. Beşiktaş'ın bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi lazım. Sporda oluyor böyle şeyler, başka şeylere yormak bizi üzüyor. Beşiktaş'ta bir futbolcuya bu kadar yükleniliyor, başka kulüplerde benzeri yok. Çok üzücü. Camiamız, sporcularımıza sahip çıksın. Beğenmeyebilirsiniz ama bizim hedefimiz bitmedi, hedef boyunca sporculara sahip çıkalım. Onlar genç insan. Çok etkileniyorlar. Her şeyi okuyorlar, çok etkileniyorlar. Bu dönemi itidalli geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı. REKLAM SALİH ÖZCAN AÇIKLAMASI