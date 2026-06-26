Beşiktaş Kulübü, A Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-27 sezonunda Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague’de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklama da başkan Serdal Adalı’dan geldi. Adalı, “Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

EuroLeague bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında 2026-27 EuroLeague sezonunda mücadele edecek 20 takımlık listeyi onayladığını ve Beşiktaş GAİN’in bir yıllık ‘wild card’ aldığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

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“Erkek Basketbol Takımımız, 2026-27 sezonunda Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague’de yer alacak. Euroleague Commercial Assets (ECA) Yönetim Kurulu, 2026-27 sezonunda EuroLeague’de mücadele edecek kulüpleri açıkladı. 2026-27 sezonunda bir yıllık wildcard (özel davet) hakkı kazanan Erkek Basketbol Takımımız, yeniden EuroLeague’de mücadele edecek. Erkek Basketbol Takımımıza EuroLeague’de başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız”

SERDAL ADALI: BÜYÜK ZAFERLERE İMZA ATACAK BİR ORGANİZASYON KURMAK İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın ardından kendi sanal medya hesabından bir açıklama yapan başkan Serdal Adalı da, “Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı’nın açıklaması şöyle devam etti:

“Ligde ve EuroCup'ta verdiği şampiyonluk mücadelesiyle, taraftarımızın yarattığı müthiş basketbol kültürü ve atmosferiyle gurur kaynağımız olan basketbol takımımız bu sezondan itibaren Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu EuroLeague'de mücadele edecek. Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına EuroLeague yakışırdı. Biz de Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık. Beşiktaşımızı layık olduğu arenada görecek olmanın, ülkemizi en üst seviyede temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıdan ötürü başta Özkan Arseven olmak üzere Basketbol İcra Kurulumuzu ve başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'i yürekten kutluyorum. Şimdi hep birlikte, EuroLeague'de adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz. Bütün Beşiktaşlıları, EuroLeague sezonlarımızda destekleriyle pay sahibi olmaya davet ediyorum. EuroLeague Beşiktaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sezondan itibaren, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda buluşmak üzere...”