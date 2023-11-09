Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'i ağırlıyor. Bodo Glimt'e karşı Norveç'te oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş, galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadeleyi televizyon ekranlarında takip edecek olan sporseverler, "Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Beşiktaş-Bodo Glimt maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
Beşiktaş-Bodo Glimt maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Bodo Glimt'i ile karşılaşacak siyah beyazlılar, Avrupa'da galibiyet hasretine son vermek istiyor. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Beşiktaş-Bodo Glimt maçının tarihi ve saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Beşiktaş-Bodo Glimt maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi D grubu Beşiktaş-Bodo Glimt maçı 9 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Bodo Glimt maçı, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
ABOUBAKAR GERİ DÖNÜYOR
Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.
Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.
Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.
UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Club Brugge 7
2- Bodo Glimt 4
3- Lugano 4
4- Beşiktaş 1
BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLARI
30 KASIM PERŞEMBE
20:45 Beşiktaş-Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE
23:00 Lugano-Beşiktaş