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HaberlerFutbolTürkiye KupasıBeşiktaş Çaykur Rizespor MAÇI CANLI YAYIN! Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI YAYIN

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finale yükselecek

Beşiktaş Çaykur Rizespor MAÇI CANLI YAYIN! Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

SAAT: 20.45
HAKEM: Sarper Barış Saka
YAYIN: atv
STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Nsakala, Oğuzhan, Dorukhan, Ghezzal, Mensah, Nkoudou, Aboubakar
YEDEKLER: Ersin, Rıdvan, Serdar, Josef, Atiba, Ljajic, Güven, Larin, Hasic, Gökhan
TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Doğan, Donsah, Fernando, Michalak, Kemal
TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı.

Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA BİR FUTBOLCU KOVİD-19'A YAKALANDI

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Beşiktaş ile yapılacak müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 PCR testi yapıldığını belirtti.

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