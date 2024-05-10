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        Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:01
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        Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı mesaisi devam!
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

        Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman çift kale taktik maçıyla sona erdi.

        Beşiktaş, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

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