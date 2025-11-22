Habertürk
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de Samsunspor'u konuk ediyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Dolmabahçe'de Samsunspor'u konuk ediyor

        Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, 13. hafta maçında yarın Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:59
        Beşiktaş'ın rakibi Samsunspor
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

        Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligdeki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.

        Süper Lig'e verilen milli aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım, Samsunspor'u da mağlup edip galibiyet serisi yakalamayı hedefleyecek.

        BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR

        Beşiktaş'ta Samsunspor maçında 4 oyuncu formasından uzak kalacak.

        Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

        "Mekanik lomber" ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın da mücadelede görev yapması beklenmiyor.

        SERGEN YALÇIN CEZASINI TAMAMLADI

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1 maçlık kırmızı kart cezasının ardından Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

        Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza alarak Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamadı.

        RAFA SILVA'NIN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

        Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Samsunspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.

        Bir süredir bel ağrısından dolayı antrenmanlara çıkmadığı bildirilen Portekizli futbolcunun hafta içinde yapılan MR tetkiklerinde söz konusu ağrıyı açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştı. Oyuncuya siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanıyor.

        Takımdan ayrılmak istediğini de ekim ayında kulübe bildiren Rafa Silva, yarınki mücadelede de formasından uzak kalacak.

        EMİRHAN TOPÇU DÖNÜYOR

        Siyah-beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla yeniden formasına kavuşmayı hedefliyor.

        Ligdeki Antalyaspor maçında cezasından dolayı görev yapamayan savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bir maç aradan sonra siyah-beyazlı formasına kavuşacak.

        UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

        Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan Alman savunma oyuncusu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek.

        DOLMABAHÇE'DE SON 2 MAÇTA 6 PUAN KAYBETTİ

        Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 2 maçta rakiplerine mağlup oldu.

        Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, iç sahada üst üst iki mücadeleden puansız ayrıldı.

        Ligde zirve takibini sürdürmek isteyen Beşiktaş, sahasında taraftarının da desteğiyle Samsunspor karşısında 3 puan hedefliyor.

        SON 3 MAÇTA RAKİBİNİ İSTANBUL'DA YENEMEDİ

        Beşiktaş, Samsunspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 3 maçta yenemedi.

        Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024-2025'te ise 0-0 berabere kaldı.

        Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş, Süper Lig'de son 7 deplasmanında yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisini yarınki maçta mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek istiyor.​​​​​​​​​​​​​

        Öte yandan siyah-beyazlılar, Samsunspor'u evinde son olarak 2005-06 sezonunda 3-2 yenmişti.

