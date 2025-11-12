Beşiktaş, önceki milli arada yaptığı duran top çalışmalarının meyvesini toplamaya başlarken, Konyaspor maçında Wilfried Ndidi, Antalyaspor Tiago Djalo kafayla ağları havalandırmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, milli maçlar nedeni ile Trendyol Süper Lig'e verilen arada duran top çalışmasına ağırlık vermeyi sürdürecek.

52 yaşındaki teknik adam, defans oyuncuları Tiago Djalo ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Wilfried Ndidi'nin de kornerlerde ileri çıkmayı sürdürmesini istedi.