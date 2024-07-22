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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Emre Bilgin'i Fatih Karagümrük'e kiraladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Emre Bilgin'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

        Beşiktaş, kaleci Emre Bilgin'in 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 18:00 Güncelleme: 22.07.2024 - 18:00
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        Beşiktaş'ta ayrılık!
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        Yeni sezon öncesi kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Beşiktaş, genç file bekçisi Emre Bilgin'in 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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