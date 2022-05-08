Beşiktaş Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. Süper Lig 2021-2022 sezonu 34. hafta maçına sahne olacak zorlu mücadele öcnesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI
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Kategori: 200TL
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VIP 100: 1.500TL
VIP 101-126: 1.250TL
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş; Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Fenerbahçe; Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun
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