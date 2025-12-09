Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş GAIN: 94 - Lietkabelis: 85 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAIN: 94 - Lietkabelis: 85 | MAÇ SONUCU

        Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 10. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Litvanya'nın Lietkabelis ekibini normal süresi 80-80 biten karşılaşmanın uzatmalarında 94-85 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 09.12.2025 - 23:28
        Beşiktaş GAIN, uzatmalarda galip geldi!
        Beşiktaş GAİN, Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 10. haftasında konuk ettiği Litvanya ekibi Lietkabelis'i normal süresi 80-80 biten karşılaşmanın uzatmalarında 94-85 yendi.

        Ante Zizic’in basket faulden kazandığı sayılarla maça başlayan Beşiktaş GAİN ilk periyodu 27-19 önde kapattığı karşılaşmada soyunma odasına da 47-38 önde gitti. İkinci yarıya daha etkili savunma yaparak başlayan rakip takım oyuna dengeyi getirdi ve 3’üncü periyottan 65-64 önde ayrıldı.

        Büyük çekişmeye sahne olan maçın son periyodunda siyah-beyazlılar bitime 18 saniye kala Vitto Brown’un 3 sayılık basketiyle skoru 80-80’e getirerek maçı uzatmaya götürdü.

        Uzatmada daha rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş farkı çift hanelere çıkararak salondan 94-85 galip ayrıldı.

        Konuk ekip adına 27 sayı üreten Flowers’ın sayıları takımını galibiyete taşımaya yetmezken ev sahibi takımda süren alan tüm oyuncular takımlarına skor katkısı sundu.

        Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupası'nda üst üste 4, toplamda 8. galibiyetini aldı.

        SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Hugues Thepenier, Vasiliki Tsaroucha, Christian Theis

        BESİKTAS GAİN: Mathews 14, Morgan 8, Zizic 16, Brown 4, Berk Uğurlu 12, Dotson

        10, Brown 13, Lemar 5, Yiğit Arslan 6, Kamagate 6

        LİETKABELİS PANEVEZYS: Flowers 27, Kullamae 18, Mutic 5, Danusevicius 10, Aimaq 5, Furmanavicius 5, Lavrinovicius 3, Maldunas 2, Morris 7, Bickauskis, Kuliesa 3

        1’İNCİ PERİYOT: 27-19

        DEVRE: 47-38

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-65

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 80-80

        UZATMALAR: 94-85

