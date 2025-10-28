Beşiktaş GAİN, Fransız ekibini ağırlıyor
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu beşinci hafta maçında yarın Fransa'nın Cosea JL Bourg-en-Bresse takımını konuk edecek.
BKT Avrupa Kupası B Grubu 5. haftasında Beşiktaş GAİN, yarın Fransız ekibi Cosea JL Bourg-en-Bresse'yi ağırlayacak.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.
BKT Avrupa Kupası'nda 4'te 4 yapan Cosea ise grupta lider durumda bulunuyor.
