        Beşiktaş GAİN, Fransız ekibini ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN, Fransız ekibini ağırlıyor

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu beşinci hafta maçında yarın Fransa'nın Cosea JL Bourg-en-Bresse takımını konuk edecek.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:32
        Beşiktaş GAİN, Fransız ekibini ağırlıyor!
        BKT Avrupa Kupası B Grubu 5. haftasında Beşiktaş GAİN, yarın Fransız ekibi Cosea JL Bourg-en-Bresse'yi ağırlayacak.

        Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

        Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.

        BKT Avrupa Kupası'nda 4'te 4 yapan Cosea ise grupta lider durumda bulunuyor.

