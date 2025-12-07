Habertürk
        Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'yı devirdi: Ligde 10'da 10 yaptı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'yı devirdi: Ligde 10'da 10 yaptı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Karşıyaka'yı 86-73 mağlup ederek ligde 10. galibiyetini aldı.

        Giriş: 07.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 07.12.2025 - 18:53
        Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'yı devirdi'
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı.

        Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip 86-73 kazandı.

        TARİHİNDE İLK KEZ 10'DA 10

        Bu sonuçla birlikte yenilgisiz Beşiktaş GAİN ligde 10. galibiyetine ulaşırken, Karşıyaka ise 9. mağlubiyetini aldı.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar,

        Karşıyaka: Young 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 15, Moody 19, Sokolowski 2, Serkan Menteşe, Gordic 6, Mert Celep 8

        Beşiktaş GAİN: Mathews, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 13, Zizic 19, Kamagate 9, Berk Uğurlu 4, Lemar 13, Canberk Kuş, Brown 9,

        1. Periyot: 15-18

        Devre: 34- 44

        3. Periyot: 55-65

