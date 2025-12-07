Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'yı devirdi: Ligde 10'da 10 yaptı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Karşıyaka'yı 86-73 mağlup ederek ligde 10. galibiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka ile karşılaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip 86-73 kazandı.
TARİHİNDE İLK KEZ 10'DA 10
Bu sonuçla birlikte yenilgisiz Beşiktaş GAİN ligde 10. galibiyetine ulaşırken, Karşıyaka ise 9. mağlubiyetini aldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar,
Karşıyaka: Young 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 15, Moody 19, Sokolowski 2, Serkan Menteşe, Gordic 6, Mert Celep 8
Beşiktaş GAİN: Mathews, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 13, Zizic 19, Kamagate 9, Berk Uğurlu 4, Lemar 13, Canberk Kuş, Brown 9,
1. Periyot: 15-18
Devre: 34- 44
3. Periyot: 55-65