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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş-Hapoel maçı Belgrad'a alındı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş-Hapoel maçı Belgrad'a alındı!

        EuroCup'ta oynanacak olan Beşiktaş - Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı, güvenlik gerekçesiyle yeniden İstanbul'dan Belgrad'a alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:33
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        Beşiktaş-Hapoel maçı Belgrad'a alındı!
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        Beşiktaş'ın BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv maçı yeniden Sırbistan’a alındı.

        Euroleague resmi sitesinde yapılan maç duyurusunda EuroCup'ın 3’üncü haftasında Beşiktaş – Hapoel Tel Aviv müsabakası Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak.

        Geçtiğimiz günlerde siyah-beyaz kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv Kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul’da oynanmasına karar vermiştir” açıklaması yapılmıştı. Ancak bugün yapılan açıklamayla mücadele yeniden Sırbistan’a alındı.

        BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN KARARA TEPKİ

        Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önce 9 Ekim 2024 tarihinde Fibabanka Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup Hapoel Sholomo Tel Aviv karşılaşmasında EuroLeague organizasyonu tarafından saha değişikliği yapılmıştır. Geçen hafta yaşanan sıcak gelişmeler sonrasında ilgili makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda güvenlik seviyesi arttırılmış olup ilgili karşılaşmamız 8 Ekim 2024 tarihinde Türkiye saati ile 21:00 ‘de Sırbistan Belgrad şehrinde oynanacaktır. Konu ile ilgili son durum bu şekildedir. Resmî açıklama ayrıca yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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