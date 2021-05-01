Süper Lig'de 39. hafta heyecanı tüm hızıyla başlıyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve Avrupa Ligi hesapları yapan Hatayspor kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Beşiktaş Hatayspor maçı ile ilgili ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Hatayspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Necip, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Rosier, Ljajic, Atiba, N'koudou; Larin



Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Sackey, Boupendza, Akıntola, Diouf.