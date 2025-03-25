Beşiktaş için Elvis Rexhbecaj iddiası!

Alman basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Augsburg forması giyen Kosovalı orta saha oyuncusu Elvis Rexhbecaj ile ilgileniyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuna Beşiktaş dışında Rangers ve Parma'nın da ilgisi olduğu, İngiltere Championship'ten de bazı takımların Elvis Rexhbecaj'ın durumunu takip ettikleri kaydedildi.

Augsburg'un da Rexhbecaj'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak istediği aktarıldı. Kosovalı futbolcunun geleceğine dair kararını henüz vermediği ve seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. REKLAM