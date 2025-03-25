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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş için Elvis Rexhbecaj iddiası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş için Elvis Rexhbecaj iddiası!

        Yaz transfer dönemi için arayışlara şimdiden başlayan Beşiktaş hakkında Alman basınından yeni bir iddia geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:51
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        Beşiktaş'a orta saha iddiası!
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        Alman basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Augsburg forması giyen Kosovalı orta saha oyuncusu Elvis Rexhbecaj ile ilgileniyor.

        27 yaşındaki orta saha oyuncusuna Beşiktaş dışında Rangers ve Parma'nın da ilgisi olduğu, İngiltere Championship'ten de bazı takımların Elvis Rexhbecaj'ın durumunu takip ettikleri kaydedildi.

        Augsburg'un da Rexhbecaj'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak istediği aktarıldı. Kosovalı futbolcunun geleceğine dair kararını henüz vermediği ve seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

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        Augsburg'un Rexhbecaj ile yeni sözleşme için anlaşamaması durumunda Kosovalı futbolcudan bu yaz bonservis kazanmak için 27 yaşındaki futbolcunun transferine onay verebileceği öne sürüldü.

        Augsburg forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Rexhbecaj, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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