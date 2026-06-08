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        Beşiktaş için Vangelis Pavlidis iddiası

        Gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmek isteyen ve Benfica'nın Portekizli golcüsü Vangelis Pavlidis'e talip olan Beşiktaş'ın ret cevabı aldığı ileri sürüldü. Portekiz devinin yıldız futbolcu için 20 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli istediği öğrenildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için yaptığı teklifin Portekiz ekibi tarafından geri çevrildiği öne sürüldü.

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        Portekiz basınından Correio da Manha'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, Yunan golcü için Benfica'ya 20 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Portekiz temsilcisi bu rakamı yeterli bulmadı.

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        Haberde, Benfica yönetiminin Beşiktaş'ın teklifine 50 milyon euroluk karşı teklifle yanıt verdiği belirtildi. Son iki sezonda takımın en golcü ismi olan Pavlidis'in satışına tamamen kapalı olmayan Benfica'nın, 27 yaşındaki futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle göndermeyi düşünmediği ifade edildi.

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        Kısa süre önce geleceğiyle ilgili konuşan Pavlidis, Benfica'da mutlu olduğunu ancak olası bir ayrılık ihtimaline de kapıyı tamamen kapatmadığını söylemişti.

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        Buna rağmen Yunan futbolcunun, ay sonunda yeni teknik direktör Marco Silva yönetiminde başlayacak sezon öncesi hazırlık kampında yer almasının beklendiği aktarıldı.

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        Öte yandan Benfica'nın 2026/27 sezonu için forvet hattındaki mevcut seçeneklerinin Pavlidis, Ivanovic ve kiralık sözleşmesinin ardından takıma dönen Gustavo Varela olduğu kaydedildi.

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        Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 maça çıkan Pavlidis, 30 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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