Beşiktaş, ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor!

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti.

Antrenmanda, Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı.