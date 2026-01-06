Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş, ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor

        Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:18 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:18
        Beşiktaş, ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor!
        Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

        Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti.

        Antrenmanda, Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı.

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Anadolu Otoyolunun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.(AA)

