Beşiktaş, ikinci yarıya Antalya'da hazırlanıyor
Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Giriş: 06.01.2026 - 18:18 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:18
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti.
Antrenmanda, Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı.
