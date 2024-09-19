Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta sponsorluk anlaşması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu.

        BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyeleri ile siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic ve oyuncuları katıldı.

        Lansmanda açıklamada bulunan Hasan Arat, "Beşiktaş'ın basketbolu domine ettiği yıllarda Beşiktaş'a geldim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Beşiktaş'taki basketbol dostlukları çok kuvvetliydi. Basketbol yaşantım ve Beşiktaş bana çok şey verdi. Ben Beşiktaş sayesinde okudum. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Bu camiada olan insanlara Beşiktaş çok şey vermiştir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fibabanka ile saygın bir sponsorluğa imza attıklarını vurgulayan Arat, "Türkiye'nin en saygın ailelerinden birisinin Beşiktaş ile böyle bir yolculuğa girmesi, bizim için özel bir anlam taşıyor. Sadece bir marka birleşmesi değil. Bundan dolayı çok mutluyuz. Beşiktaş, güzel bir sezona başlayacak. Sezona başlarken taraftarıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olarak mücadelesine devam edecek. Taraftarımızdan geçen sene yarattıkları coşkuyu bu sene de yaratmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

        Takımın kurulmasında emeği geçen önceki yönetime de teşekkür eden Hasan Arat, "Koç Dusan Alimpijevic, Beşiktaş'ın sevdiği ve inandığı bir insan. Kendisi Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar da koç Alimpijevic'i seviyor. Bu işin temelinde koçun felsefesine inanıyoruz. Beşiktaş'ta bir DNA var. Bu DNA, Beşiktaş'ın her yerine sirayet eder. Beşiktaş çok mücadelecidir, en zor zamanlarda ayağa kalkmayı bilir. Avrupa'da geçen sene çok daha iyi bir netice alabilirdik. Bu sene aynı iddiamızı sürdüreceğiz. Bu arma bizim sevdamız. Bu arma, en saygın sponsorları yanında bulundurma konusunda bir mirastır." değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi konusunda tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayan Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Seçim sloganımızda Avrupa Ligi'ne girme hedefimiz vardı. Ancak öncelikle futbolu toparlamak istedik. Ana hedefimiz, futbol takımının kendine gelmesiydi. Çok büyük bir dönüşüm yaşandı. Burada Hüseyin Bey, ihtiyaç olunan finansal konuyu futbola aktardı. Avrupa Ligi'nde de ‘wild card’ı bir takıma veriyorlar. Yeniden yapılanma planları var. Dolayısıyla planımız değişmiş değildir. Göreve geleli yaklaşık 9 ay oldu. Bu zaman zarfında o kadar çok şey yapıldı ki bunu da gelecek sene planlarımız içerisinde bulunduracağız. Ancak bunu ekonomik koşullar gözetilerek, lüzumsuz bir borçlanma içerisine girmeden yapmaya çalışacağız. Alimpijevic’in Avrupa Kupası hedefine ulaşarak ‘wild card’a ihtiyaç da kalmadan kupayı kazanıp Avrupa Ligi'ne direkt katılabiliriz. Bu takıma güveniyoruz."

        REKLAM

        Gelirlere bakıldığında Avrupa Ligi'nde kar edebilen takım olmadığının altını çizen Hasan Arat, "Basketbolda her takımın ortalama 3 ile 10 milyon arasında negatifte kapandığı bir sezon yaşanıyor. Rakamlar çok yüksek. Beşiktaş'ın bu yükü kaldırabilecek durumu yok. Biz sürdürülebilir bir model peşindeyiz. Biz Beşiktaş’ın mallarının peşindeyiz. Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler. Divan Kurulu'nda anlatacağım. Koçun stratejisi çerçevesinde belli takviyeleri yaparak Avrupa Kupası ve Türkiye'de final oynama hedefimiz var." diyerek sözlerini tamamladı.

        HÜSEYİN YÜCEL: ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKALARINDAN FİBABANKA'NIN BİZİMLE OLMASI GURUR VERİCİ

        Bir Beşiktaş taraftarı olarak Özyeğin ailesine teşekkürlerini ileten Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'ı sadece yeşil sahalarda ve salonlarda değil, hayatın her alanında temsil etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin en değerli markalarından Fibabanka'nın bizimle olması gurur verici. Sadece sportif alanlara değil, diğer alanlara da temas edeceğiz. 'Beşiktaşlı iş adamlarının, kulübümüz finansal açıdan zorlu günlerden geçerken taşın altına elini koymaları gerekiyor' demiştim. İlk adımı Hüsnü Bey'den görmek mutluluk verici. İnşallah hep beraber nice başarılara imza atacağız." yorumunu yaptı.

        Galatasaray Kulübünün son günlerde gerçekleştirdiği ve tartışmalara yol açan sponsorluk anlaşmasına da değinen Yücel, "Ülkemizin önde gelen, çok önemli markalarıyla iş birliğine imza atıyoruz. Maalesef son günlerde izliyoruz. Yasal sürece taşınmış olsa da ne idiği belirsiz 3-4 gün önce kurulan şirketlerin anlamsız derecede rakamlarla sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Bu anlamda Beşiktaş bu tür şeylere yeltenmemiştir. Yeltenmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        MURAT ÖZYEĞİN: BEŞİKTAŞ KULÜBÜNE BU BİRLİKTELİK İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

        Beşiktaş Basketbol Takımı ile Fibabanka'nın imzaladığı anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Beşiktaş Kulübüne bu birliktelik için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnanılmaz heyecanlı olduğumuz bir yılda Beşiktaşlılığımızdan çok gurur duyduğumuz, farklı bir sezona girdiğimize inandığımız bu dönemde burada bulunmak çok keyifli. Beşiktaş Kulübünün her şeyi hakkıyla en düzgün şekilde yapan bir yapısı var. Bu anlamda Fibabanka ve Beşiktaş Kulübünün örtüştüğüne inanıyoruz. Güçlü ve uzun vadeli bir birliktelik olmasını istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        ÖMER MERT: BEŞİKTAŞ'IN TAKIM RUHU BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

        Beşiktaş'ın seyircisiyle istekli ve arzulu bir takıma sahip olduğunu ifade eden Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert, "Türkiye'nin en değerli markasının yanında bizim markamızın yan yana gelmesi gurur veriyor. Beşiktaş, insanın hayatına birçok yerden temas ediyor. İş hayatımın 26 yılı Beşiktaş semtinde geçti. İnşallah hep beraber mutluluk verici işler yaparız diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın takım ruhu bizi çok heyecanlandırıyor. Biz de banka olarak kendi alanımızda Beşiktaş Kulübünü örnek alıyoruz. Bize bu şansı verdiği için Hasan Arat'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Başantrenör Dusan Alimpijevic ise kulüp için önemli bir anlaşma olduğunu dile getirerek "Birlikte daha büyük bir kulüp olma yolunda adım atıyoruz. Bu anlaşmanın iki taraf için de iyi olmasını diliyorum. Basketboldan gelen bir başkana sahip olduğumuz için şanslıyız. Kendi içimizden gelen bir başkanla çalışıyor olmak mutluluk verici." şeklinde konuştu.

        Lansman, siyah-beyazlı takımın başantrenörü ve oyuncularının anons edilerek sahneye çağrılması, toplu fotoğraf çekimi, forma ve hediye takdimiyle sona erdi. Ayrıca lansman sonunda kulüp ve banka yetkilileri kısa süre basketbol oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da