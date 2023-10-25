Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 3. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl, tedavileri tamamlanan ancak takımdan ayrı çalışan Eric Bailly ile Salih Uçan kadroya dahil edilmedi. 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç da kadroda yer aldı.
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.