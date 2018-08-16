Beşiktaş'a transferde son dakika şoku! Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a sattıktan sonra kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın Arsenal file bekçisi David Ospina'yla anlaştığı kaydedilmişti. Sky Sports'un haberine göre Kara Kartal ile Kolombiyalı file bekçisi, İngiltere'de transfer döneminin son gününde el sıkışmış ve Arsenal'in kararını beklemeye başlamıştı. Sky Sports İtalya'nın az önce aktardığı bilgiye göreyse David Ospina, Napoli'ye transfer olmak üzere!

Mavi-beyazlılar için İtalya'ya giden Ospina, Napolili yetkililerce karşılandı. Kolombiyalı file bekçisi havalimanından sonra Napoli atkısıyla fotoğraf çektirdi. Çizme basınında çıkan haberlere göre Ospina, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Napolili yapacak sözleşmeyi imzalayacak. Napoli, Ospina için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.. Kolombiyalı file bekçisinin satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro.

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