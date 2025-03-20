Beşiktaş'ın genç golcüleri sessiz kaldı!
Beşiktaş'ta sezon başında Ciro Immobile ile birlikte forvet planlamasına dahil edilen Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu beklenen performansı sergileyemedi.
Milli araya Konyaspor yenilgisi ile giren Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi.
Son 2 maçında kırmızı kart gören rakipleri Gaziantep FK ve Konyaspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, bu sezon Ciro Immobile'nin formsuzluğunda gençlerden de beklediği katkıyı alamadı.
Beşiktaş forvet hattının genç isimlerinden Semih Kılıçsoy, geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 12 gol ve 4 asist yaparken bu sezon ise 38 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist üretebildi.
Mustafa Erhan Hekimoğlu ise bu sezon 21 maçın sadece 2'sinde 11 başladı. Tek golünü sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı atan 17 yaşındaki futbolcu, diğer maçlarda ise skor üretemedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, milli arada tüm takımla olduğu gibi genç golcülerle de yakından ilgilenerek performanslarını yükseltmeye çalışacak.