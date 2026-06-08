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        Beşiktaş'ın gözü Leandro Trossard'da

        Beşiktaş, Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi olan sol kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı gözüne kestirdi. Geleceği soru işareti haline gelen Belçikalı oyuncuya Suudi Arabistan ve bazı Avrupa Kulüplerinin de ilgisi olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:23 Güncelleme:
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        Arsenal forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

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        TeamTalk'ta yer alan habere göre, Trossard ile Beşiktaş ile birlikte Atletico Madrid ilgileniyor. Suudi Arabistan ve İtalya Serie A'dan da 31 yaşındaki futbolcuya ilgi bulunuyor.

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        Deneyimli oyuncusuna ilginin farkında olan Arsenal ise Trossard'ın transferi konusunda aceleci davranmak istemiyor. İngiliz ekibi, 31 yaşındaki futbolcusu konusunda henüz kesin bir karar vermedi.

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        Arsenal; tecrübesi, istikrar ve farklı taktiksel rollere uyum sağlaması nedeniyle Trossard için sadece önemli ve deneyimli yıldızın değerini bulacağı teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

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        Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Trossard, geride kalan sezonda 50 maçta süre buldu ve 8 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.

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